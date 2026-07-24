PLANETE DES SINGES

Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale

Au cours d'une mission de recherche de huit mois en République démocratique du Congo (RDC) et en Zambie, nous avons étudié la consolation : la manière dont les bonobos et les chimpanzés se réconfortent mutuellement après des conflits ou des épisodes de détresse. Cependant, très vite, nous avons remarqué un phénomène qui semblait détonner.