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Une photo prise le 14 juillet 2016 montre des chimpanzés mâles secourus en train de manger dans un enclos du sanctuaire de Sweetwaters, au Kenya.
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PLANETE DES SINGES

24 juillet 2026

Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale

Au cours d'une mission de recherche de huit mois en République démocratique du Congo (RDC) et en Zambie, nous avons étudié la consolation : la manière dont les bonobos et les chimpanzés se réconfortent mutuellement après des conflits ou des épisodes de détresse. Cependant, très vite, nous avons remarqué un phénomène qui semblait détonner.

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MOTS-CLES

grands singes , contact physique , tensions sociales , conflits , stress , comportement

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Jake Brooker

Jake Brooker est associé de recherche au Département de psychologie de l'Université de Durham.

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Zanna Clay

Zanna Clay est professeure au Département de psychologie de l'Université de Durham.