PLANETE DES SINGES
24 juillet 2026
Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale
Au cours d'une mission de recherche de huit mois en République démocratique du Congo (RDC) et en Zambie, nous avons étudié la consolation : la manière dont les bonobos et les chimpanzés se réconfortent mutuellement après des conflits ou des épisodes de détresse. Cependant, très vite, nous avons remarqué un phénomène qui semblait détonner.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Jake Brooker est associé de recherche au Département de psychologie de l'Université de Durham.
Zanna Clay est professeure au Département de psychologie de l'Université de Durham.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jake Brooker est associé de recherche au Département de psychologie de l'Université de Durham.
Zanna Clay est professeure au Département de psychologie de l'Université de Durham.