ASTRONOMIE
30 juillet 2026
« Baryons Manquants » : Les astronomes retrouvent enfin la moitié de la matière ordinaire de l'Univers
Pendant des décennies, près de la moitié de la matière ordinaire de l'Univers semblait avoir disparu. Grâce à une nouvelle méthode fondée sur les sursauts radio rapides, des chercheurs pensent avoir retrouvé ces célèbres « baryons manquants ». Une avancée qui ouvre une nouvelle fenêtre sur la structure cachée du cosmos.
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THEMATIQUESSciences
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.
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Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.