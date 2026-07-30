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Blurred backgroundCe document, fourni par la NASA et obtenu le 3 décembre 2025, présente une image simulant la manière dont la lumière des satellites pollue les images de l'univers capturées par des télescopes spatiaux.
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ASTRONOMIE

30 juillet 2026

« Baryons Manquants » : Les astronomes retrouvent enfin la moitié de la matière ordinaire de l'Univers

Pendant des décennies, près de la moitié de la matière ordinaire de l'Univers semblait avoir disparu. Grâce à une nouvelle méthode fondée sur les sursauts radio rapides, des chercheurs pensent avoir retrouvé ces célèbres « baryons manquants ». Une avancée qui ouvre une nouvelle fenêtre sur la structure cachée du cosmos.

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MOTS-CLES

astronomie , univers , Nature Astronomy , baryons manquants , Anna Alter

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 