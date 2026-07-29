TECTONIQUE DES PLAQUES POLITIQUES
29 juillet 2026
Et si les likes donnés à Bernard Arnault étaient le signe avant-coureur d’un mega tremblement de terre idéologique des Français ?
Face au déclin des services publics et à la surtaxation, les Français délaissent l'égalitarisme traditionnel pour un pragmatisme assumé, érigeant les grands capitaines d'industrie en symboles d'efficacité et de souveraineté.
23 min de lecture
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
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Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.