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Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, prononce un discours lors de la présentation des résultats financiers 2024 du groupe, dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires à Paris, le 17 avril 2025.
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TECTONIQUE DES PLAQUES POLITIQUES

29 juillet 2026

Et si les likes donnés à Bernard Arnault étaient le signe avant-coureur d’un mega tremblement de terre idéologique des Français ?

Face au déclin des services publics et à la surtaxation, les Français délaissent l'égalitarisme traditionnel pour un pragmatisme assumé, érigeant les grands capitaines d'industrie en symboles d'efficacité et de souveraineté.

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MOTS-CLES

Bernard Arnault , LVMH , élites politiques , grandes fortunes , milliardaires , Le Monde , égalitarisme , libéralisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Matthieu Hocque
Politologue

Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“

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Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.