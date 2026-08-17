THE WORLD IN MAPS
17 août 2026
La plus longue route pédagogique du monde
De l’Afrique du Sud à l’extrême nord-est de la Russie, un itinéraire théorique de plus de 22 000 kilomètres traverse 16 pays, deux continents et une incroyable diversité de paysages. Une aventure pédestre hors norme, aussi fascinante qu’impraticable dans les conditions réelles.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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