POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa plus longue route pédagogique du monde.
See image caption

THE WORLD IN MAPS

17 août 2026

La plus longue route pédagogique du monde

De l’Afrique du Sud à l’extrême nord-est de la Russie, un itinéraire théorique de plus de 22 000 kilomètres traverse 16 pays, deux continents et une incroyable diversité de paysages. Une aventure pédestre hors norme, aussi fascinante qu’impraticable dans les conditions réelles.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

1 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Afrique , Russie , Moyen-Orient , route , carte , monde , frontières , continents , europe , cartes du monde , route pédagogique

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
2Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
3Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite
4IA vs humains : les modèles frontière deviennent plus persuasifs que les meilleurs débatteurs du monde
5L’éco-anxiété, ce mal absurdement auto-infligé (et à qui profite le "crime"… ?)
6Le contrôle du Conseil constitutionnel varie selon que le texte déféré porte la marque de Créon ou celle d’Antigone
7Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort