POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des manifestants défilent à Montréal, au Canada, le 22 avril 2023, à l'occasion de la Journée de la Terre.
See image caption
See copyright

ANTICIPATION ET PREVISION

17 août 2026

L’éco-anxiété, ce mal absurdement auto-infligé (et à qui profite le "crime"… ?)

L'éco-anxiété n'est plus un simple sujet de société marginal, c'est un phénomène de santé publique qui touche massivement les jeunes générations. Pourtant, un paradoxe fondamental demeure : alors que le sentiment d'impuissance collective n'a jamais été aussi fort, l'humanité n'a historiquement jamais été aussi résiliente, riche et outillée pour faire face aux risques environnementaux. François de Rugy et Bertrand Vergely mettent en vis-à-vis, pour Atlantico, la réalité mesurée de ce désarroi psychologique et la réalité objective des données de vulnérabilité humaine.

Photo of François de Rugy
Photo of Bertrand Vergely
François de Rugy Go to François de Rugy pageetBertrand Vergely Go to Bertrand Vergely page

11 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

éco-anxiété , anxiété climatique , catastrophisme , mortalité catastrophes naturelles , coût des catastrophes climatiques , Bjørn Lomborg , Roger Pielke , adaptation climatique , François de Rugy , Bertrand Vergely , santé mentale et climat , UK Health Security Agency , Lancet Planetary Health , université de Bath , commerce de la peur , résilience climatique , indemnisations catastrophes naturelles

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
François de Rugy image
François de Rugy
Ancien ministre de l'écologie, Ancien président de l'Assemblée nationale, conseiller régional Pays de la Loire

François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».

Bertrand Vergely image
Bertrand Vergely

Bertrand Vergely est philosophe et théologien.

Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).

 

 

Populaires

1Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
2Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
3Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite
4IA vs humains : les modèles frontière deviennent plus persuasifs que les meilleurs débatteurs du monde
5Cauchemar biométrique : quand votre corps trahit votre droit à la vie privée
6Sécheresse : plus grave que le manque d’eau, une désastreuse gestion des stocks
7Et si Jean-Luc Mélenchon était au 2e tour en 2027 mais pas Marine Le Pen ?