ANTICIPATION ET PREVISION
17 août 2026
L’éco-anxiété, ce mal absurdement auto-infligé (et à qui profite le "crime"… ?)
L'éco-anxiété n'est plus un simple sujet de société marginal, c'est un phénomène de santé publique qui touche massivement les jeunes générations. Pourtant, un paradoxe fondamental demeure : alors que le sentiment d'impuissance collective n'a jamais été aussi fort, l'humanité n'a historiquement jamais été aussi résiliente, riche et outillée pour faire face aux risques environnementaux. François de Rugy et Bertrand Vergely mettent en vis-à-vis, pour Atlantico, la réalité mesurée de ce désarroi psychologique et la réalité objective des données de vulnérabilité humaine.
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MOTS-CLESéco-anxiété , anxiété climatique , catastrophisme , mortalité catastrophes naturelles , coût des catastrophes climatiques , Bjørn Lomborg , Roger Pielke , adaptation climatique , François de Rugy , Bertrand Vergely , santé mentale et climat , UK Health Security Agency , Lancet Planetary Health , université de Bath , commerce de la peur , résilience climatique , indemnisations catastrophes naturelles
THEMATIQUESEnvironnement
François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).
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François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).