ANTICIPATION ET PREVISION

L’éco-anxiété, ce mal absurdement auto-infligé (et à qui profite le "crime"… ?)

L'éco-anxiété n'est plus un simple sujet de société marginal, c'est un phénomène de santé publique qui touche massivement les jeunes générations. Pourtant, un paradoxe fondamental demeure : alors que le sentiment d'impuissance collective n'a jamais été aussi fort, l'humanité n'a historiquement jamais été aussi résiliente, riche et outillée pour faire face aux risques environnementaux. François de Rugy et Bertrand Vergely mettent en vis-à-vis, pour Atlantico, la réalité mesurée de ce désarroi psychologique et la réalité objective des données de vulnérabilité humaine.