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LA MINUTE TECH

17 août 2026

Face aux fuites de données du Fisc : comment bien se protéger ?

Après la fuite de données touchant le fisc, les contribuables doivent-ils craindre une vague d’usurpations d’identité ? Le principal danger se situe surtout du côté des arnaques ultra-personnalisées : en croisant les données fiscales avec celles issues d’autres fuites, les cybercriminels peuvent rendre leurs SMS, e-mails ou appels particulièrement crédibles.

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Impôts , fisc , fiscalité , données fiscales , vol de données , données personnelles , cyberattaques , pirates informatiques , sites frauduleux , arnaques , escrocs , dangers , risques , conseils , Guide , bonnes pratiques , site des impôts , déclaration fiscale , déclaration de revenus

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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