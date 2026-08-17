LA MINUTE TECH
17 août 2026
Face aux fuites de données du Fisc : comment bien se protéger ?
Après la fuite de données touchant le fisc, les contribuables doivent-ils craindre une vague d’usurpations d’identité ? Le principal danger se situe surtout du côté des arnaques ultra-personnalisées : en croisant les données fiscales avec celles issues d’autres fuites, les cybercriminels peuvent rendre leurs SMS, e-mails ou appels particulièrement crédibles.
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MOTS-CLESImpôts , fisc , fiscalité , données fiscales , vol de données , données personnelles , cyberattaques , pirates informatiques , sites frauduleux , arnaques , escrocs , dangers , risques , conseils , Guide , bonnes pratiques , site des impôts , déclaration fiscale , déclaration de revenus
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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