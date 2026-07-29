POINT DE VUE
29 juillet 2026
Contourner Ormuz : le grand mirage des pipelines
Depuis quelques mois, une petite musique revient sans cesse dans les médias : pour se protéger d'une nouvelle crise dans le détroit d'Ormuz, les pays du Golfe construiraient à marche forcée des pipelines géants permettant d'exporter leur pétrole sans passer par ce goulot d'étranglement. L'idée semble frappée au coin du bon sens, et elle rassure : moins de risque là-bas, c'est en théorie moins de mauvaises surprises sur le prix de l'essence ici. Elle est pourtant, à y regarder de près, largement un mirage.
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THEMATIQUESTribunes
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.