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Des navires naviguant au large de la plage de Suru, à Bandar Abbas, le long du détroit d'Ormuz.
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POINT DE VUE

29 juillet 2026

Contourner Ormuz : le grand mirage des pipelines

Depuis quelques mois, une petite musique revient sans cesse dans les médias : pour se protéger d'une nouvelle crise dans le détroit d'Ormuz, les pays du Golfe construiraient à marche forcée des pipelines géants permettant d'exporter leur pétrole sans passer par ce goulot d'étranglement. L'idée semble frappée au coin du bon sens, et elle rassure : moins de risque là-bas, c'est en théorie moins de mauvaises surprises sur le prix de l'essence ici. Elle est pourtant, à y regarder de près, largement un mirage.

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MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , Donald Trump , Moyen-Orient , énergie , pétrole , Iran

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.