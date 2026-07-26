WORLD IN MAPS
26 juillet 2026
Pourquoi plusieurs pays portent-ils le nom de « Guinée » ?
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale ou encore Papouasie-Nouvelle-Guinée : malgré leur nom commun, ces États n'ont pas la même histoire. Une appellation héritée des explorations européennes et de l'époque coloniale.
2 min de lecture
MOTS-CLESWorld in Maps , géopolitique , Guinée , monde
THEMATIQUESGéopolitique
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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