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Blurred backgroundPourquoi y-a-t-il autant de Guinées ?
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WORLD IN MAPS

26 juillet 2026

Pourquoi plusieurs pays portent-ils le nom de « Guinée » ?

Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale ou encore Papouasie-Nouvelle-Guinée : malgré leur nom commun, ces États n'ont pas la même histoire. Une appellation héritée des explorations européennes et de l'époque coloniale.

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World in Maps , géopolitique , Guinée , monde

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Géopolitique
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