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Bernard Arnault, PDG de LVMH, prononce un discours lors de la présentation des résultats financiers 2025 du groupe LVMH - géant français du luxe - dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires, à Paris, le 27 janvier 2026.
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CYRANO DE LVMH

29 juillet 2026

Bernard Arnault : et à la fin, il touche

Que peut faire un dirigeant quand on le somme de se justifier ?

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Le Monde , Bernard Arnault , LVMH , enquête , entrepreneur , chef d'entreprise

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A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de 

l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.