CYRANO DE LVMH
29 juillet 2026
Bernard Arnault : et à la fin, il touche
Que peut faire un dirigeant quand on le somme de se justifier ?
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THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.