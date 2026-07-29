(GROSSE) CRISE EN VUE
29 juillet 2026
Pourquoi nous allons tout droit vers une big crise de l'énergie
Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège et spécialiste des questions énergétiques, alerte sur un risque de rupture d'approvisionnement mondial sans précédent. Entretien.
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A PROPOS DES AUTEURS
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.