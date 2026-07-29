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Des éoliennes et des pylônes électriques près des tours de refroidissement de la centrale thermique au lignite exploitée par le géant énergétique allemand RWE près de Neurath, dans l'ouest de l'Allemagne.
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(GROSSE) CRISE EN VUE

29 juillet 2026

Pourquoi nous allons tout droit vers une big crise de l'énergie

Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège et spécialiste des questions énergétiques, alerte sur un risque de rupture d'approvisionnement mondial sans précédent. Entretien.

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MOTS-CLES

tensions géopolitiques , Crise énergétique , énergie , Russie , Guerre en Ukraine , Moyen-Orient , pétrole , Union-Européenne

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.