CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
31 juillet 2026
Coupez-moi ce budget et ces fonctionnaires ! Jusqu’où pourrait aller la révolte allemande contre l’UE ?
Face au projet budgétaire européen de 2 000 milliards d’euros, le chancelier Friedrich Merz remet la rigueur au cœur des débats : l'Allemagne exige des coupes claires tout en luttant pour protéger ses propres priorités.
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A PROPOS DES AUTEURS
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.
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