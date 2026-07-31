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Blurred backgroundLe chancelier allemand Friedrich Merz apparaît entre un drapeau allemand et un drapeau européen alors qu’il arrive pour donner une conférence de presse. (Image d'illustration)
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CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

31 juillet 2026

Coupez-moi ce budget et ces fonctionnaires ! Jusqu’où pourrait aller la révolte allemande contre l’UE ?

Face au projet budgétaire européen de 2 000 milliards d’euros, le chancelier Friedrich Merz remet la rigueur au cœur des débats : l'Allemagne exige des coupes claires tout en luttant pour protéger ses propres priorités.

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MOTS-CLES

Friedrich Merz , Allemagne , Ursula Von Der Leyen , Bruxelles , Union-Européenne , rigueur budgétaire , dépenses , budget de l'UE

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Henri de Bresson

Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.