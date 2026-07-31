CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

Coupez-moi ce budget et ces fonctionnaires ! Jusqu’où pourrait aller la révolte allemande contre l’UE ?

Face au projet budgétaire européen de 2 000 milliards d’euros, le chancelier Friedrich Merz remet la rigueur au cœur des débats : l'Allemagne exige des coupes claires tout en luttant pour protéger ses propres priorités.