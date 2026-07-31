QUI FABRIQUE LE DOUTE ?

Xenia Fedorova et les illusions dangereuses du gouvernement sur les moteurs de la crise démocratique

En faisant de l’expulsion de Xenia Fedorova la preuve éclatante de sa vigilance face aux ingérences étrangères, le pouvoir se donne le beau rôle : celui d’un État lucide qui protégerait des citoyens fragilisés contre la propagande russe. Mais cette mise en scène occulte l’essentiel. La défiance qui ronge la démocratie française ne naît ni d’une chroniqueuse aux audiences marginales ni de quelques opérations d’influence venues de Moscou. Elle est d’abord le produit d’années d’inconstances macroniennes, de postures d’autorité parfois humiliantes, de deux poids deux mesures assumés et d’une incapacité persistante à traiter les citoyens comme des adultes capables de juger par eux-mêmes.