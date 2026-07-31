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Xenia Fedorova lors du Festival du Livre de Paris 2025 au Grand Palais, le 12 avril 2025.
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QUI FABRIQUE LE DOUTE ?

31 juillet 2026

Xenia Fedorova et les illusions dangereuses du gouvernement sur les moteurs de la crise démocratique

En faisant de l’expulsion de Xenia Fedorova la preuve éclatante de sa vigilance face aux ingérences étrangères, le pouvoir se donne le beau rôle : celui d’un État lucide qui protégerait des citoyens fragilisés contre la propagande russe. Mais cette mise en scène occulte l’essentiel. La défiance qui ronge la démocratie française ne naît ni d’une chroniqueuse aux audiences marginales ni de quelques opérations d’influence venues de Moscou. Elle est d’abord le produit d’années d’inconstances macroniennes, de postures d’autorité parfois humiliantes, de deux poids deux mesures assumés et d’une incapacité persistante à traiter les citoyens comme des adultes capables de juger par eux-mêmes.

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MOTS-CLES

Xenia Federova , crise démocratique , parole publique , Russie , Guerre en Ukraine , désinformation , opinion publique , ingérences

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.