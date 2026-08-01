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Des soldats espagnols contrôlent des migrants qui retournent au Maroc après avoir franchi la frontière pour entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, le 31 juillet 2026. Des milliers de migrants ont traversé la frontière dans la nuit depuis le Maroc vers l'enclave de Ceuta, a indiqué une source policière, alors que le Premier ministre espagnol devait se rendre sur place pour gérer cette nouvelle crise migratoire à la frontière. Au cours des derniers jours, environ 40 000 migrants ont pénétré dans ce territoire de 80 000 habitants, a ajouté cette même source. (Image d'illustration)
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LECONS D'UNE CRISE

1 août 2026

Déferlement de migrants sur Ceuta : la faute de Pedro Sanchez, l’aveuglement de l’Europe, l’orchestration venue d’ailleurs…

L'afflux massif de migrants à Ceuta relance les interrogations sur la politique migratoire européenne. Pour Fernand Gontier, ancien directeur central de la Police aux frontières, cette crise révèle autant les fragilités espagnoles que les limites d'une gestion européenne encore trop réactive, tandis que les réseaux criminels savent exploiter chaque faille politique, juridique ou diplomatique.

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MOTS-CLES

Ceuta , immigration , Espagne , Maroc , flux migratoires , criminalité organisée , réseaux sociaux , Pedro Sánchez , ingérence

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Fernand Gontier

Ancien directeur central de la PAF (Police Aux Frontières). Auteur de "La face cachée de l'immigration" aux éditions Baudelaire.