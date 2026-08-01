LECONS D'UNE CRISE

Déferlement de migrants sur Ceuta : la faute de Pedro Sanchez, l’aveuglement de l’Europe, l’orchestration venue d’ailleurs…

L'afflux massif de migrants à Ceuta relance les interrogations sur la politique migratoire européenne. Pour Fernand Gontier, ancien directeur central de la Police aux frontières, cette crise révèle autant les fragilités espagnoles que les limites d'une gestion européenne encore trop réactive, tandis que les réseaux criminels savent exploiter chaque faille politique, juridique ou diplomatique.