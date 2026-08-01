NEUROSCIENCES

Et si Freud avait eu (en partie) raison ? Ce que les neurosciences révèlent aujourd'hui sur le rôle décisif de l'inconscient

Pendant des décennies, les théories de Sigmund Freud ont été largement écartées par la psychologie scientifique. Pourtant, les progrès des neurosciences suggèrent aujourd'hui que l'essentiel de notre activité cérébrale se déroule hors de notre conscience. De quoi jeter un regard nouveau sur l'inconscient et sur la manière dont nous prenons nos décisions.