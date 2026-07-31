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31 juillet 2026
Lecornu, Macron, Barbut : le trio infernal d'un House of Cards à la française ?
Maintenue au gouvernement par Macron, la ministre est désormais chargée par Lecornu d’adapter la France aux conséquences du réchauffement climatique sur fond de Gironde en flammes. Ça pourrait faire des étincelles.
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MOTS-CLESHouse of Cards , Sébastien Lecornu , Emmanuel Macron , Monique Barbut , transition écologique
THEMATIQUESPolitique
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