LE CLIMAT DES AFFAIRES

Lecornu, Macron, Barbut : le trio infernal d'un House of Cards à la française ?

Maintenue au gouvernement par Macron, la ministre est désormais chargée par Lecornu d’adapter la France aux conséquences du réchauffement climatique sur fond de Gironde en flammes. Ça pourrait faire des étincelles.