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Monique Barbut : "En cas d'échec, je raserai les murs..."
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LE CLIMAT DES AFFAIRES

31 juillet 2026

Lecornu, Macron, Barbut : le trio infernal d'un House of Cards à la française ?

Maintenue au gouvernement par Macron, la ministre est désormais chargée par Lecornu d’adapter la France aux conséquences du réchauffement climatique sur fond de Gironde en flammes. Ça pourrait faire des étincelles.

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MOTS-CLES

House of Cards , Sébastien Lecornu , Emmanuel Macron , Monique Barbut , transition écologique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 