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REVUE DE PRESSE PEOPLE

1 août 2026

Laeticia Hallyday se fait larguer par un milliardaire, Nicole Kidman emballe un millionnaire, Ben Affleck gagne le million; Léa Salamé fait la mouette pour Raphaël Glucksmann; Justin Trudeau crémiche Katy Perry; Maman Mbappé teste Ester Expósito

Entre romances assumées, familles royales, vacances de stars, drames personnels et incendies en Provence, la presse people de la semaine navigue entre émotion, glamour et confidences. Des Clooney à Mbappé, en passant par Harry et Meghan ou Laeticia Hallyday, tour d'horizon des principaux sujets qui font la une.

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people , Revue de Presse People , Nicole Kidman , Eva Longoria , Léa Salamé , Raphaël Glucksmann , Margot Robbie , celine Dion , Public , closer , Gala , Paris Match , Voici , Ici Paris , Ben Affleck , Brad Pitt , Pamela Anderson , Heidi Klum , Hailey Bieber , George Clooney , Amal Clooney , Kylian Mbappé , Ester Exposito , Meghan et Harry , prince George , Laeticia Hallyday , Justin Trudeau , Kim Kardashian , faustine bollaert , Selena Gomez , Benny Blanco , Nabilla , Point de Vue , Sarah Michelle Gellar , Provence , tourisme

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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