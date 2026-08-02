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Des pompiers circulent à bord d'un camion-citerne de lutte contre les feux de forêt (CCF) dans la forêt du Grand Crohot, à Lège-Cap-Ferret, dans le sud-ouest de la France, le 1er août 2026. Le mégafeu de Gironde est désormais « sous contrôle » et « ne progresse plus », ont annoncé les autorités le 1er août 2026, après dix jours de lutte contre les flammes. Un autre incendie reste toutefois actif, bien que contenu, dans le Var, où le risque de feu sera très élevé samedi entre 16 heures et 22 heures. (Image d'illustration)
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GREEN

2 août 2026

La forêt des Landes est le produit d’une décision d’Etat : devrions nous nous en inspirer pour une grande recomposition territoriale face aux risques climatiques ?

Face à la répétition des méga-feux estivaux et aux effets visibles du changement climatique, la forêt des Landes de Gascogne est à la croisée des chemins. Conçu au XIXe siècle pour assainir la région et développer l'économie, ce grand massif de pins maritimes étendu sur près d'un million d'hectares pose désormais un nouveau défi : repenser et adapter l’aménagement de nos écosystèmes.

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MOTS-CLES

forêt , feux de forêt , changement climatique , sylviculture , biodiversité , urbanisation , aménagement du territoire

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Eric Rigolot
Chercheur

Eric Rigolot est chercheur à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) à Avignon

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Thierry Gauquelin

Thierry Gauquelin est professeur à Aix Marseille Université et chercheur à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE)

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Céline Meredieu

Ingénieure de recherche à l'INRAE (UMR BIOGECO - Bordeaux/Cestas)  

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Christophe Plomion

Directeur de Recherche à l'INRAE et directeur de l'UMR BIOGECO (INRAE / Université de Bordeaux)  

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