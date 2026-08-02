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La forêt des Landes est le produit d’une décision d’Etat : devrions nous nous en inspirer pour une grande recomposition territoriale face aux risques climatiques ?

Face à la répétition des méga-feux estivaux et aux effets visibles du changement climatique, la forêt des Landes de Gascogne est à la croisée des chemins. Conçu au XIXe siècle pour assainir la région et développer l'économie, ce grand massif de pins maritimes étendu sur près d'un million d'hectares pose désormais un nouveau défi : repenser et adapter l’aménagement de nos écosystèmes.