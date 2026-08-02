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Deux personnes fortunées discutant ensemble.(Image d'illustration)
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FINIS LES HERITIERS OU LES ESCROCS

2 août 2026

Et le 21e siècle devint celui des milliardaires qui le méritaient (aux États-Unis, en tout cas…)

La moitié de la richesse des milliardaires mondiaux provient désormais de fortunes bâties dans des secteurs concurrentiels plutôt que d'héritages ou de rentes. Une évolution qui relance le débat sur le mérite entrepreneurial, l'innovation et la taxation des grandes fortunes.

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MOTS-CLES

Big Tech , milliardaires , économie , grandes fortunes

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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