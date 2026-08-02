FINIS LES HERITIERS OU LES ESCROCS

Et le 21e siècle devint celui des milliardaires qui le méritaient (aux États-Unis, en tout cas…)

La moitié de la richesse des milliardaires mondiaux provient désormais de fortunes bâties dans des secteurs concurrentiels plutôt que d'héritages ou de rentes. Une évolution qui relance le débat sur le mérite entrepreneurial, l'innovation et la taxation des grandes fortunes.