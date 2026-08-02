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Blurred background"Fraude scientifique, wokisme, longévisme : pourquoi la science est devenue une citadelle assiégée" (extrait de la couverture du livre de Jacques Robert)
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

2 août 2026

Fraude scientifique, wokisme, longévisme : pourquoi la science est devenue une citadelle assiégée

Fraude scientifique, dérives idéologiques, pseudo-sciences et liberté académique : Jacques Robert dresse un constat sévère de l'état de la recherche. Il plaide pour une réforme portée avant tout par les chercheurs eux-mêmes, plutôt que par les institutions.

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MOTS-CLES

scientifiques , intégrité , CNRS , université , recherches , Liberté académique

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacques Robert
Médecin et professeur de cancérologie

Professeur émérite de cancérologie, Université de Bordeaux

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