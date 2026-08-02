RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Fraude scientifique, wokisme, longévisme : pourquoi la science est devenue une citadelle assiégée

Fraude scientifique, dérives idéologiques, pseudo-sciences et liberté académique : Jacques Robert dresse un constat sévère de l'état de la recherche. Il plaide pour une réforme portée avant tout par les chercheurs eux-mêmes, plutôt que par les institutions.