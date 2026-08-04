EVOLUTIONS SOCIETALES

Retour au pays : un Allemand décrit le suicide culturel d’une nation

De Berlin à Hambourg jusqu’à une petite ville de Hesse, un Allemand expatrié raconte son retour dans un pays qu’il a connu et aimé. Entre inquiétudes liées à l’immigration, tensions politiques et sentiment de transformation sociale, son témoignage reflète les fractures qui traversent aujourd’hui l’Allemagne