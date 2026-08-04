EVOLUTIONS SOCIETALES
4 août 2026
Retour au pays : un Allemand décrit le suicide culturel d’une nation
De Berlin à Hambourg jusqu’à une petite ville de Hesse, un Allemand expatrié raconte son retour dans un pays qu’il a connu et aimé. Entre inquiétudes liées à l’immigration, tensions politiques et sentiment de transformation sociale, son témoignage reflète les fractures qui traversent aujourd’hui l’Allemagne
8 min de lecture
MOTS-CLESAllemagne , culture , suicide culturel , Berlin , Hambourg , pegida , AfD , Allemands , immigration , Angela Merkel , réfugiés
THEMATIQUESEurope
William Grice est un écrivain et professeur d'anglais basé en Extrême-Orient, ainsi qu'un réserviste de l'armée britannique. Ses textes ont été publiés dans divers médias, notamment American Thinker et EL Gazette.
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William Grice est un écrivain et professeur d'anglais basé en Extrême-Orient, ainsi qu'un réserviste de l'armée britannique. Ses textes ont été publiés dans divers médias, notamment American Thinker et EL Gazette.