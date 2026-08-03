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Un homme se tient devant sa maison détruite par un incendie, dans le village du Porge, dans le sud-ouest de la France, le 31 juillet 2026.
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IMPACT DES INCENDIES ET DES CANICULES

3 août 2026

Qui paiera en 2027 la facture politique de l’été meurtrier 2026 ?

Après un été 2026 marqué par des canicules inédites, des incendies records et un lourd bilan humain après les pics de chaleur, une question s'impose : qui paiera la facture politique de cette succession de catastrophes ? À moins d'un an de la présidentielle, les crises climatiques peuvent-elles devenir un véritable critère de vote ?

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MOTS-CLES

canicule , chaleur , surmortalité , mortalité , morts , décès , Français , opinion publique , colère , Vote , Rassemblement National , LFI , Les Verts , écologistes , citoyens , urnes , 2027 , élection présidentielle de 2027 , incendies , Gironde , Var

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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Antoine Bristielle

Antoine Bristielle est docteur en sciences politiques et directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès.

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