IMPACT DES INCENDIES ET DES CANICULES
3 août 2026
Qui paiera en 2027 la facture politique de l’été meurtrier 2026 ?
Après un été 2026 marqué par des canicules inédites, des incendies records et un lourd bilan humain après les pics de chaleur, une question s'impose : qui paiera la facture politique de cette succession de catastrophes ? À moins d'un an de la présidentielle, les crises climatiques peuvent-elles devenir un véritable critère de vote ?
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Antoine Bristielle est docteur en sciences politiques et directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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