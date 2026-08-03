IMPACT DES INCENDIES ET DES CANICULES

Qui paiera en 2027 la facture politique de l’été meurtrier 2026 ?

Après un été 2026 marqué par des canicules inédites, des incendies records et un lourd bilan humain après les pics de chaleur, une question s'impose : qui paiera la facture politique de cette succession de catastrophes ? À moins d'un an de la présidentielle, les crises climatiques peuvent-elles devenir un véritable critère de vote ?