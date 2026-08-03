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Un couple de personnes âgées se promène sur le boulevard de la Croisette en marge de la 79e édition du Festival de Cannes, à Cannes, dans le sud de la France, le 11 mai 2026.
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ILLUSION PERCEPTIVE

3 août 2026

Et l’une des raisons pour laquelle les gens du passé nous paraissent plus vieux que ceux du même âge aujourd’hui pourrait bien vous surprendre

Pourquoi les personnes du passé nous semblent-elles souvent plus âgées que celles du même âge aujourd’hui ? Entre progrès médicaux, évolution des modes de vie et biais de perception liés aux codes vestimentaires, notre regard sur l’âge est largement façonné par notre époque.

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MOTS-CLES

santé , âge , grand âge , générations , jeunes , vieillesse , personnes âgées , retraités , efforts , illusion , perception , ressenti

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

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