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THE WORLD IN MAPS

3 août 2026

Les villes les plus heureuses du monde en 2026

Pourquoi certaines villes rendent-elles leurs habitants plus heureux que d'autres ? Le Happy City Index 2026 apporte un début de réponse en récompensant les métropoles qui misent sur des transports performants, une gouvernance efficace, un environnement préservé et un accès facilité aux soins. Sans surprise, les villes nordiques dominent largement le classement.

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Copenhague , Helsinki , Trondheim , Malmo , villes , classements , cartes du monde , pays , bien-être , bonheur , santé , opportunités économiques , Genève , Tokyo , Suisse , Japon , Suède

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