THE WORLD IN MAPS
3 août 2026
Les villes les plus heureuses du monde en 2026
Pourquoi certaines villes rendent-elles leurs habitants plus heureux que d'autres ? Le Happy City Index 2026 apporte un début de réponse en récompensant les métropoles qui misent sur des transports performants, une gouvernance efficace, un environnement préservé et un accès facilité aux soins. Sans surprise, les villes nordiques dominent largement le classement.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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