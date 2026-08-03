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Le Dr Anthony Fauci témoigne devant la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales au Capitole à Washington, D.C., le 29 juillet 2026.
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CONFIANCE PUBLIQUE

3 août 2026

Covid : cette bataille au Congrès américain qui révèle la facture des errements de communication publique pendant la pandémie

Qu'un homme devenu le principal visage scientifique de la lutte contre le Covid invoque aujourd'hui le Cinquième Amendement pour éviter de répondre aux questions des sénateurs américains dit moins quelque chose d'Anthony Fauci que de notre incapacité collective à tirer sereinement les leçons de la pandémie. Les erreurs étaient inévitables face à un virus inconnu. La manière de les communiquer, de gérer les désaccords scientifiques et de rendre des comptes l'était beaucoup moins. Or la confiance n'est pas un sujet périphérique : elle conditionne l'efficacité même des politiques de santé publique.

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citoyens , confiance , Congrès américain , anthony fauci , Covid-19 , origines du Covid-19 , transparence , États-Unis , Démocrates , Républicains , europe , OCDE , vérité , communication politique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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