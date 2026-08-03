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Pékin refuse un mega stimulus pour contrer le ralentissement de son économie et voilà ce que ça réserve à l’Europe

En refusant un grand plan de relance de la consommation, Pékin assume un modèle fondé sur l’investissement industriel et technologique. Un choix stratégique qui fragilise les entreprises européennes dépendantes du marché chinois et accentue la pression concurrentielle sur l’industrie du Vieux Continent.