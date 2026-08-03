ATLANTICO BUSINESS
3 août 2026
Pékin refuse un mega stimulus pour contrer le ralentissement de son économie et voilà ce que ça réserve à l’Europe
En refusant un grand plan de relance de la consommation, Pékin assume un modèle fondé sur l’investissement industriel et technologique. Un choix stratégique qui fragilise les entreprises européennes dépendantes du marché chinois et accentue la pression concurrentielle sur l’industrie du Vieux Continent.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.