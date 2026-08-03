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Des employés travaillent sur une chaîne de montage de la voiture volante électrique « Land Aircraft Carrier » dans une usine d'Aridge, filiale de Xpeng, à Guangzhou, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, le 6 novembre 2025.
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ATLANTICO BUSINESS

3 août 2026

Pékin refuse un mega stimulus pour contrer le ralentissement de son économie et voilà ce que ça réserve à l’Europe

En refusant un grand plan de relance de la consommation, Pékin assume un modèle fondé sur l’investissement industriel et technologique. Un choix stratégique qui fragilise les entreprises européennes dépendantes du marché chinois et accentue la pression concurrentielle sur l’industrie du Vieux Continent.

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pékin , Chine , Parti communiste chinois , croissance , industrie , économie , atouts , leçons , Euro , Zone euro , entreprises , Xi Jinping , Intelligence Artificielle , secteur automobile , chimie , secteurs stratégiques , investissements , LVMH , Volkswagen

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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