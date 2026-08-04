CHIFFRES EN TROMPE-L'OEIL

L’immigration massive, moteur de la croissance espagnole ? Les dangereuses illusions économiques de Pedro Sanchez

Championne de la croissance en Europe ou géant aux pieds d'argile ? Pour Daniel Lacalle, l'Espagne de Pedro Sánchez bénéficie d'un récit économique largement déconnecté de ses fondamentaux. Derrière les bons chiffres du PIB, l'économiste voit une combinaison de dépenses publiques, de fonds européens et d'immigration qui gonfle les indicateurs sans générer, selon lui, une hausse comparable de la richesse par habitant.