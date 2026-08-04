CHIFFRES EN TROMPE-L'OEIL
4 août 2026
L’immigration massive, moteur de la croissance espagnole ? Les dangereuses illusions économiques de Pedro Sanchez
Championne de la croissance en Europe ou géant aux pieds d'argile ? Pour Daniel Lacalle, l'Espagne de Pedro Sánchez bénéficie d'un récit économique largement déconnecté de ses fondamentaux. Derrière les bons chiffres du PIB, l'économiste voit une combinaison de dépenses publiques, de fonds européens et d'immigration qui gonfle les indicateurs sans générer, selon lui, une hausse comparable de la richesse par habitant.
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Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.
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Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.