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Des soldats espagnols contrôlent le passage des migrants qui retournent au Maroc après avoir franchi la frontière pour entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, le 31 juillet 2026.
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TOUCHE PAS A MA FRONTIERE

5 août 2026

Immigration : les (très) faux-semblants européens après Ceuta

Réunis en urgence le 4 août pour afficher leur solidarité avec l'Espagne après la crise de Ceuta, les dirigeants des Vingt-Sept ont voulu présenter un front uni face aux pressions migratoires. Mais derrière cette démonstration d'unité, les divergences entre États membres, les blocages juridiques et les désaccords sur le droit d'asile continuent de fragiliser l'émergence d'une véritable politique migratoire européenne.

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MOTS-CLES

immigration , europe , Union européenne , Faux-semblant , unité , Friedrich Merz , Pedro Sánchez , Giorgia Meloni , Italie , Espagne , Maroc , droit d'asile , frontières , migrants , réfugiés , Ceuta , espace Schengen

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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Philippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).