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ATLANTICO BUSINESS

4 août 2026

Le grand malaise générationnel face à l'IA - entre destruction des débouchés professionnels et perte de sens des études. Un miroir de ce que ressentent les jeunes Européens

L’intelligence artificielle promet-elle un nouvel âge de la productivité ou une génération sacrifiée sur le marché du travail ? Alors que des étudiants américains contestent les discours triomphalistes des dirigeants de la tech et que les premiers signaux sur l’emploi junior inquiètent, Grégory Verdugo décrypte ce que l’IA change réellement pour les jeunes Européens.

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MOTS-CLES

jeunes , jeunesse , économie , génération Z , Emploi , travail , difficultés , adaptation , Intelligence Artificielle , études , nouvelles technologies , diplôme , marché du travail , avenir , perspectives , automatisation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Verdugo

Grégory Verdugo est professeur des universités en sciences économiques à CY Cergy Paris Université et chercheur associé à l'OFCE.

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