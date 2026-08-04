GEOPOLITIQUE DES FRONTIERES
4 août 2026
Manips, ingérences et trahisons entre alliés : Ceuta, ou le symptôme d’un monde nouveau
Des milliers de personnes ont soudainement forcé l'entrée de l'enclave espagnole de Ceuta, en grande majorité à la nage depuis le littoral marocain tout proche. En quelques jours, plus de 48 000 d'entre elles ont été renvoyées au Maroc, mais l'événement du 30 juillet dernier, lui, a continué de vivre sa propre vie. Chantage marocain, manœuvre algérienne, main israélo-américaine ou simple rumeur amplifiée par les réseaux sociaux : Ceuta est devenue, presque instantanément, le théâtre d'une bataille de récits aussi intense que la crise migratoire elle-même.
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MOTS-CLESCeuta , Maroc , Espagne , migrants , Ceuta crise migratoire 2026 , Maroc Espagne migrants , Pedro Sanchez Ceuta , guerre corrosive Antony Dabila , migration arme diplomatique , Ceuta Algérie Sahara occidental , Ceuta Israël États-Unis , Vladislav Sourkov guerre non linéaire , désinformation crise migratoire
THEMATIQUESInternational
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
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Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.