GEOPOLITIQUE DES FRONTIERES

Manips, ingérences et trahisons entre alliés : Ceuta, ou le symptôme d’un monde nouveau

Des milliers de personnes ont soudainement forcé l'entrée de l'enclave espagnole de Ceuta, en grande majorité à la nage depuis le littoral marocain tout proche. En quelques jours, plus de 48 000 d'entre elles ont été renvoyées au Maroc, mais l'événement du 30 juillet dernier, lui, a continué de vivre sa propre vie. Chantage marocain, manœuvre algérienne, main israélo-américaine ou simple rumeur amplifiée par les réseaux sociaux : Ceuta est devenue, presque instantanément, le théâtre d'une bataille de récits aussi intense que la crise migratoire elle-même.