BRAS DE FER IDEOLOGIQUE

Demokratie leben! : quand la démocratie allemande, financée par l'État, sert de paravent à l'extrémisme

En Allemagne, le programme public Demokratie leben!, doté de centaines de millions d’euros de financements publics, est vivement critiqué. Que reste-t-il de la démocratie lorsqu’elle devient non plus un cadre de règles communes, mais un projet idéologique chargé de définir le bien et le mal sur le plan politique ?