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Alice Weidel, co-présidente du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), écoute Friedrich Merz, chef et principal candidat à la chancellerie de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), lors de l'émission télévisée « Klartext » diffusée par la chaîne publique ZDF.
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BRAS DE FER IDEOLOGIQUE

5 août 2026

Demokratie leben! : quand la démocratie allemande, financée par l'État, sert de paravent à l'extrémisme 

En Allemagne, le programme public Demokratie leben!, doté de centaines de millions d’euros de financements publics, est vivement critiqué. Que reste-t-il de la démocratie lorsqu’elle devient non plus un cadre de règles communes, mais un projet idéologique chargé de définir le bien et le mal sur le plan politique ?

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Demokratie leben! , Allemagne , Berlin , Friedrich Merz , polémique , démocratie , financement , budget de l'UE , AfD , Opposition , extrémisme , extrême droite , liberté

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Sebastian Szimonisz

Sebastian Szimonisz est rédacteur indépendant à temps partiel. Il travaille actuellement comme assistant scientifique au Bundestag allemand.