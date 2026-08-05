MASSACRES DU 8-9 JANVIER 2026
5 août 2026
Répression en Iran : ce qui s'est vraiment passé pendant que Paris regardait ailleurs
Alors que l’Iran plongeait dans l’obscurité après la coupure totale d’internet des 8 et 9 janvier 2026, des milliers de manifestants auraient été tués dans une répression d’une ampleur inédite. Pendant que les témoignages sortaient au compte-gouttes, le récit officiel du régime continuait de circuler à l’étranger.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).
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Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).