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Un manifestant brandit un drapeau iranien d'avant la révolution islamique de 1979 lors d'une manifestation contre la répression des manifestations par le régime iranien dans le centre de Paris, le 4 janvier 2026.
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MASSACRES DU 8-9 JANVIER 2026

5 août 2026

Répression en Iran : ce qui s'est vraiment passé pendant que Paris regardait ailleurs

Alors que l’Iran plongeait dans l’obscurité après la coupure totale d’internet des 8 et 9 janvier 2026, des milliers de manifestants auraient été tués dans une répression d’une ampleur inédite. Pendant que les témoignages sortaient au compte-gouttes, le récit officiel du régime continuait de circuler à l’étranger.

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MOTS-CLES

Iran , répression , victimes , blackout , janvier 2026 , régime iranien , mollahs , Téhéran , morts , assassinats , Décès , Ali Khamenei , États-Unis , Donald Trump

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Sabrina Deliry
Autrice

Sabrina Deliry est autrice. Experte dans le domaine financier de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme (compliance/conformité).