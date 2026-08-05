ATLANTICO BUSINESS
5 août 2026
Record du CAC 40 mais croissance nulle : voilà ce que révèle le paradoxe français
Pourquoi le CAC 40 peut-il battre des records alors que le PIB français stagne ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.