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Blurred backgroundLe CAC 40 a battu deux fois son record en 48 heures cette semaine, tandis que le PIB français n'a progressé que de 0,2 % au deuxième trimestre après une contraction au premier.
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ATLANTICO BUSINESS

5 août 2026

Record du CAC 40 mais croissance nulle : voilà ce que révèle le paradoxe français

Pourquoi le CAC 40 peut-il battre des records alors que le PIB français stagne ?

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MOTS-CLES

économie , PIB , croissance , profits , entreprises , France , marchés financiers , industrie , CAC40 , marchés boursiers , Bourse , Cac 40 , Insee , chiffres

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.