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Drapeau Algérien. (Image d'illustration)
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JEUX D’OMBRES

6 août 2026

Xavier Driencourt : l’arrestation du chef de la DZ Mafia ne signe qu’une vraie-fausse détente entre Paris et Alger

L'arrestation en Algérie du chef présumé de la DZ Mafia ne doit pas être interprétée comme un véritable geste de rapprochement avec Paris, estime Xavier Driencourt. Selon l'ancien ambassadeur, Alger agit avant tout selon ses propres intérêts et la coopération sécuritaire reste limitée.

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MOTS-CLES

géopolitique , Algérie , la France , DZ Mafia , criminalité organisée , relations diplomatiques

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Driencourt

Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.