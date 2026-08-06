JEUX D’OMBRES
6 août 2026
Xavier Driencourt : l’arrestation du chef de la DZ Mafia ne signe qu’une vraie-fausse détente entre Paris et Alger
L'arrestation en Algérie du chef présumé de la DZ Mafia ne doit pas être interprétée comme un véritable geste de rapprochement avec Paris, estime Xavier Driencourt. Selon l'ancien ambassadeur, Alger agit avant tout selon ses propres intérêts et la coopération sécuritaire reste limitée.
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MOTS-CLESgéopolitique , Algérie , la France , DZ Mafia , criminalité organisée , relations diplomatiques
THEMATIQUESGéopolitique
Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.
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Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.