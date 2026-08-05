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Une équipe médicale procède à une préparation anesthésique sur un patient malade du foie avant son intervention chirurgicale à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
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SANTE

5 août 2026

L’anesthésie sur mesure : les facteurs qui changent tout avant une opération

Avant une opération, beaucoup imaginent que l'anesthésie repose sur une dose standard. En réalité, chaque prise en charge est minutieusement personnalisée. Âge, maladies, traitements, consommation de cannabis ou d'alcool, génétique… de nombreux facteurs influencent les besoins de chaque patient.

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MOTS-CLES

douleur , patients , santé , médecine , anesthésie , opération , opération chirurgicale , dose , hôpital , clinique , maladies , anesthésie générale

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Mohammed Cheikh

Le Dr Mohammed Cheikh est Anesthésiste réanimateur et Médecin de la douleur au sein du Groupe Hospitalier Privé Ambroise Paré – Hartmann.