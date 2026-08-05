SANTE

L’anesthésie sur mesure : les facteurs qui changent tout avant une opération

Avant une opération, beaucoup imaginent que l'anesthésie repose sur une dose standard. En réalité, chaque prise en charge est minutieusement personnalisée. Âge, maladies, traitements, consommation de cannabis ou d'alcool, génétique… de nombreux facteurs influencent les besoins de chaque patient.