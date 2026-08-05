SANTE
5 août 2026
L’anesthésie sur mesure : les facteurs qui changent tout avant une opération
Avant une opération, beaucoup imaginent que l'anesthésie repose sur une dose standard. En réalité, chaque prise en charge est minutieusement personnalisée. Âge, maladies, traitements, consommation de cannabis ou d'alcool, génétique… de nombreux facteurs influencent les besoins de chaque patient.
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A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Mohammed Cheikh est Anesthésiste réanimateur et Médecin de la douleur au sein du Groupe Hospitalier Privé Ambroise Paré – Hartmann.
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Le Dr Mohammed Cheikh est Anesthésiste réanimateur et Médecin de la douleur au sein du Groupe Hospitalier Privé Ambroise Paré – Hartmann.