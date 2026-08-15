POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Union Européenne. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

CHACUN POUR SOI, L’UE QUAND CA LES ARRANGE

15 août 2026

Sanchez, Merz : la tenaille ibéro germanique qui pourrait bien briser l’Europe sur l’économie et l’immigration

L’Union européenne peine de plus en plus à parler d’une seule voix. Face aux crises, les intérêts nationaux reprennent le dessus et fragilisent le projet commun.

Photo of Pierre Bentata
Pierre Bentata Go to Pierre Bentata page

9 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Union européenne , politique européenne , états membres , Friedrich Merz , Brexit , fédéralisme européen , économie européenne

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata image
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 