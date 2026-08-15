CHACUN POUR SOI, L’UE QUAND CA LES ARRANGE
15 août 2026
Sanchez, Merz : la tenaille ibéro germanique qui pourrait bien briser l’Europe sur l’économie et l’immigration
L’Union européenne peine de plus en plus à parler d’une seule voix. Face aux crises, les intérêts nationaux reprennent le dessus et fragilisent le projet commun.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.