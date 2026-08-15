CHACUN POUR SOI, L’UE QUAND CA LES ARRANGE

Sanchez, Merz : la tenaille ibéro germanique qui pourrait bien briser l’Europe sur l’économie et l’immigration

L’Union européenne peine de plus en plus à parler d’une seule voix. Face aux crises, les intérêts nationaux reprennent le dessus et fragilisent le projet commun.