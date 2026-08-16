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Conseil constitutionnel. (Image d'illustration)
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POINT DE VUE

16 août 2026

Le contrôle du Conseil constitutionnel varie selon que le texte déféré porte la marque de Créon ou celle d’Antigone

Les cinq décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 14 août révèlent-elles deux poids, deux mesures dans le contrôle de constitutionnalité ? Pour Jean-Éric Schoettl, l’intensité du contrôle varie selon la nature des textes : plus sévère envers les lois régaliennes, qui portent selon lui la « marque de Créon », plus retenue face aux lois consacrant des droits individuels ou des avancées sociétales, associées à Antigone. Une évolution qui, à ses yeux, contribue à restreindre progressivement les marges de manœuvre de l’État.

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MOTS-CLES

Conseil constitutionnel , décision , droit , loi , Justice , France , Politique , fin de vie , réseaux sociaux , interdiction , censure , exécutif , démocratie , Antigone , Créon , texte , république , traitement

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Eric Schoettl image
Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

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