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À Buenos Aires, le 22 mars 2024, un homme se fait scanner l'iris à l'aide d'une sphère, un dispositif de lecture de données biométriques, en échange de la cryptomonnaie Worldcoin.
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ADN

16 août 2026

Cauchemar biométrique : quand votre corps trahit votre droit à la vie privée

Et si notre corps était devenu la dernière frontière de la vie privée ? Visage, voix, démarche, ADN, rythme cardiaque ou traces biologiques laissées dans l’environnement : les progrès de la biométrie et de l’intelligence artificielle permettent désormais d’identifier, de suivre et de profiler un individu sans même qu’il en ait conscience. De la police scientifique aux objets connectés, des bases génétiques à la reconnaissance faciale, cette révolution ouvre des perspectives inédites pour les enquêteurs comme pour les entreprises, mais fait aussi émerger un risque vertigineux : celui d’une société où notre corps, devenu une source permanente de données, ne nous appartiendrait plus tout à fait.

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MOTS-CLES

données biométriques , corps humain , contrôle social , adn , Intelligence Artificielle , droits , vie privée , données de santé , cauchemar biométrique , biométrie , RGPD , applications de santé , montres connectées , Piratage , cybersécurité

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A PROPOS DES AUTEURS
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Sébastien Aguilar

Ingénieur de Police Technique et Scientifique à la Préfecture de Police de Paris depuis 2011, Sébastien AGUILAR est diplômé d'un Master en Sciences Criminelles de l'Université de Lausanne et expert judiciaire près la Cour d'Appel de Paris, spécialisé en scène de crime et criminalistique. Intervenu sur plusieurs centaines d'affaires, il est également Président-fondateur de ForenSeek, plateforme de formations et d’informations en sciences criminelles. Il prépare les candidats aux concours de la police scientifique et siège au conseil d'administration de la Compagnie des Experts de Justice en Criminalistique (CEJC). Conseiller forensique et auteur d’ouvrages sur la police scientifique et les enquêtes criminelles, il a conçu et coordonné en 2025 le cycle de conférences du salon international MILIPOL Paris consacré à la sécurité intérieure et à l'intelligence artificielle. 

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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

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