Cauchemar biométrique : quand votre corps trahit votre droit à la vie privée

Ingénieur de Police Technique et Scientifique à la Préfecture de Police de Paris depuis 2011, Sébastien AGUILAR est diplômé d'un Master en Sciences Criminelles de l'Université de Lausanne et expert judiciaire près la Cour d'Appel de Paris, spécialisé en scène de crime et criminalistique. Intervenu sur plusieurs centaines d'affaires, il est également Président-fondateur de ForenSeek, plateforme de formations et d’informations en sciences criminelles. Il prépare les candidats aux concours de la police scientifique et siège au conseil d'administration de la Compagnie des Experts de Justice en Criminalistique (CEJC). Conseiller forensique et auteur d’ouvrages sur la police scientifique et les enquêtes criminelles, il a conçu et coordonné en 2025 le cycle de conférences du salon international MILIPOL Paris consacré à la sécurité intérieure et à l'intelligence artificielle.