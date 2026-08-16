POUVOIR DE PERSUASION

IA vs humains : les modèles frontière deviennent plus persuasifs que les meilleurs débatteurs du monde

Les modèles d’IA conversationnelle les plus avancés peuvent désormais se montrer plus persuasifs que des débatteurs humains expérimentés, notamment grâce à leur capacité à mobiliser rapidement une forte densité d’informations. Mais cette performance ne constitue pas nécessairement une rupture technologique : elle révèle surtout une nouvelle puissance d’influence, susceptible d’amplifier les biais humains et les risques de manipulation.