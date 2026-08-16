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Une femme en conversation avec un robot chaman doté d'intelligence artificielle, exposé dans une machine à prédire l'avenir dans une boutique à thème chamanique de Séoul.
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POUVOIR DE PERSUASION

16 août 2026

IA vs humains : les modèles frontière deviennent plus persuasifs que les meilleurs débatteurs du monde

Les modèles d’IA conversationnelle les plus avancés peuvent désormais se montrer plus persuasifs que des débatteurs humains expérimentés, notamment grâce à leur capacité à mobiliser rapidement une forte densité d’informations. Mais cette performance ne constitue pas nécessairement une rupture technologique : elle révèle surtout une nouvelle puissance d’influence, susceptible d’amplifier les biais humains et les risques de manipulation.

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MOTS-CLES

innovation , nouvelles technologies , Intelligence Artificielle , Débat , débatteur , arguments , force de conviction , persuasion , données , travail , machine , base de données , rupture technologique , modèle frontier , modèle frontière

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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