UNE PLACE POUR DEUX

Et si Jean-Luc Mélenchon était au 2e tour en 2027 mais pas Marine Le Pen ?

Créditée d'un socle électoral inédit, Marine Le Pen aborde la présidentielle en favorite du premier tour. Mais derrière cette avance solide demeurent des fragilités stratégiques, des tensions internes au RN et un plafond de verre qui pourrait, une nouvelle fois, lui barrer l'accès à l'Élysée.