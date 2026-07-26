UNE PLACE POUR DEUX
26 juillet 2026
Et si Jean-Luc Mélenchon était au 2e tour en 2027 mais pas Marine Le Pen ?
Créditée d'un socle électoral inédit, Marine Le Pen aborde la présidentielle en favorite du premier tour. Mais derrière cette avance solide demeurent des fragilités stratégiques, des tensions internes au RN et un plafond de verre qui pourrait, une nouvelle fois, lui barrer l'accès à l'Élysée.
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MOTS-CLESPolitique , la France , Marine Lepen , Jordan Bardella , Jean-Luc Mélenchon , présidentielles 2027
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
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