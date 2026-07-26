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Marine Le Pen et Jordan Bardella.(Image d'illustration)
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UNE PLACE POUR DEUX

26 juillet 2026

Et si Jean-Luc Mélenchon était au 2e tour en 2027 mais pas Marine Le Pen ?

Créditée d'un socle électoral inédit, Marine Le Pen aborde la présidentielle en favorite du premier tour. Mais derrière cette avance solide demeurent des fragilités stratégiques, des tensions internes au RN et un plafond de verre qui pourrait, une nouvelle fois, lui barrer l'accès à l'Élysée.

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MOTS-CLES

Politique , la France , Marine Lepen , Jordan Bardella , Jean-Luc Mélenchon , présidentielles 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.

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