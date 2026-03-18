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Un docteur examine le rythme cardiaque d'un patient fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été infecté par la COVID-19, lors d'une consultation à domicile, dans l'est de la France.
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DATE DE PEREMPTION

18 mars 2026

Rappel de lucidité : voilà l’âge à partir duquel nos organes commencent à décliner

On aimerait croire que le déclin commence à la retraite. En réalité, il débute dès la trentaine… et s’accélère autour de 40 ans. Immunité, muscles, cœur, reins : aucun organe n’échappe à cette mécanique silencieuse. Longtemps ignoré ou minimisé, ce basculement progressif rappelle une évidence dérangeante : vieillir n’est pas un événement, c’est un processus continu — que l’on peut toutefois ralentir, à condition d’ouvrir les yeux à temps.

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MOTS-CLES

Santé , médecine , organe , âge , vieillissement

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Flahault

Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine. 


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).