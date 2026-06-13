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REVUE DE PRESSE PEOPLE

13 juin 2026

Cyril Hanouna remplace Tiphaine Auzieres, Eva Longoria retrouve Tony Parker; Georges Clooney se fait lift-bouler; Point de Vue gibièrise Jordan Bardella; Jennifer Lopez a une faim de louve, Emily Ratajkowski enchaîne les gueules de couches

Royaux, romances, mariages sous haute surveillance, retours médiatiques et confidences inattendues : cette semaine, la presse people navigue entre contes de fées modernes, polémiques numériques et grandes histoires d'amour, avec en toile de fond les éternelles obsessions du glamour, du pouvoir et de la célébrité.

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MOTS-CLES

Revue de presse people , people , Emily Ratajkowski , Jennifer Lopez , George Clooney , Dua Lipa , Cyril Hanouna , Kim Kardashian , Lewis Hamilton , Charlène et Albert de Monaco , William , Meghan et Harry , Kate Middleton , Camilla Parker Bowles , Jordan Bardella , Bernadette Chirac , Angelina Jolie , Brad Pitt , Kelly Vedovelli , Léa Seydoux , Eva Longoria , Jenifer , Selena Gomez , shakira , Florent Pagny , Taylor Swift

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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