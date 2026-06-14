2027

14 juin 2026

Raphaël Glucksmann le (non-)candidat qui n’arrivait pas à trouver son souffle

Sans se déclarer officiellement candidat, Raphaël Glucksmann a transformé son meeting du 13 juin en démonstration de force politique. Entouré d'élus, d'intellectuels et de représentants de la société civile, il esquisse les contours d'une gauche sociale-démocrate, écologiste et pro-européenne, distincte de La France insoumise. Reste à savoir si cette stratégie de rassemblement peut déboucher sur une véritable recomposition politique en vue de 2027 ou si elle se heurtera aux fractures et aux faiblesses persistantes de la gauche française.