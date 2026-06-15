A HUE ET A DIA

15 juin 2026

G7, le grand paradoxe : mais où va ce monde qui se déconstruit politiquement face à une mondialisation économique qui fait de la résistance ?

Un accord de paix américano-iranien en toile de fond, Zelensky invité à Évian, Trump imprévisible, Macron en quête de visibilité internationale : le G7 qui s'ouvre ressemble à un sommet où deux films se jouent simultanément. À l'écran officiel, un ordre mondial qui se fracture. En arrière-plan, une interdépendance économique que personne ne veut vraiment démanteler — et dont plus personne ne sait exactement qui tire encore les bénéfices.