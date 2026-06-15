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Les pays du G7 réunis au Canada en présence du président américain pour un sommet en plein conflit entre l’Iran et Israël, en 2025.
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A HUE ET A DIA

15 juin 2026

G7, le grand paradoxe : mais où va ce monde qui se déconstruit politiquement face à une mondialisation économique qui fait de la résistance ?

Un accord de paix américano-iranien en toile de fond, Zelensky invité à Évian, Trump imprévisible, Macron en quête de visibilité internationale : le G7 qui s'ouvre ressemble à un sommet où deux films se jouent simultanément. À l'écran officiel, un ordre mondial qui se fracture. En arrière-plan, une interdépendance économique que personne ne veut vraiment démanteler — et dont plus personne ne sait exactement qui tire encore les bénéfices.

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MOTS-CLES

G7 , Sommet international , géopolitique , Occident , Donald Trump , Etats-Unis , Iran , crise , Emmanuel Macron , Chine , médiation , diplomatie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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