DU BRUIT ET DES LARMES

13 juin 2026

Mais que restera-t-il de l’affaire Lyhanna ? Malheureusement pas grand chose et voilà pourquoi

L’émotion suscitée par la mort de Lyhanna dépasse le seul cadre du fait divers. Entre défaillances institutionnelles, responsabilité de l’État, lutte contre la pédocriminalité et limites de notre modèle pénal, cette affaire pose une question fondamentale : notre société est-elle encore capable de protéger efficacement les enfants les plus vulnérables ?