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Cette photographie montre une pancarte sur laquelle est inscrit : « En mémoire des enfants que nous aurions dû protéger », lors d'une veillée aux chandelles organisée en hommage à Lyhanna, une collégienne française de 11 ans, le jour de ses obsèques, place des Droits de l'enfant à Paris, le 12 juin 2026.
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DU BRUIT ET DES LARMES

13 juin 2026

Mais que restera-t-il de l’affaire Lyhanna ? Malheureusement pas grand chose et voilà pourquoi

L’émotion suscitée par la mort de Lyhanna dépasse le seul cadre du fait divers. Entre défaillances institutionnelles, responsabilité de l’État, lutte contre la pédocriminalité et limites de notre modèle pénal, cette affaire pose une question fondamentale : notre société est-elle encore capable de protéger efficacement les enfants les plus vulnérables ?

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MOTS-CLES

la France , mort de Lyhanna , Justice

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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Patrick Hourdé

Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie 

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