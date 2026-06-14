﻿Référendum sur l’immigration : la Suisse met les pieds dans le plat. Mais regarde-t-elle vraiment sous le capot ?

Historien, essayiste, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auteur de "Histoire de la Suisse" (éditions Perrin, 2026) et "France défaillante, Il faut s’inspirer de la Suisse", Ed. L’Artilleur, 2011, prix Aleps du livre libéral 2022, François Garçon a rédigé plusieurs ouvrages sur les mérites de la Suisse (Le modèle Suisse, Perrin – Le Génie des Suisses – Tallandier).