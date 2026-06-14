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Cette photographie montre des affiches de campagne pour et contre un référendum national sur une initiative anti-immigration, avec le slogan « Non à une Suisse de 10 millions ! ».
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SUISSE A 10 MILLIONS

14 juin 2026

﻿Référendum sur l’immigration : la Suisse met les pieds dans le plat. Mais regarde-t-elle vraiment sous le capot ?

Deux économistes et un spécialiste de l'immigration éclairent la question qui ébranle tout d’un coup toutes les démocraties occidentales sans que personne n’assume jamais véritablement d’aller au bout des logiques politiques et économiques qui s’y entrechoquent.

Photo of François Garçon
Photo of Nicolas Pouvreau-Monti
Photo of Michel Ruimy
François Garçon Go to François Garçon page , Nicolas Pouvreau-Monti Go to Nicolas Pouvreau-Monti page et Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

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MOTS-CLES

Suisse , référendum , Vote , immigration , démographie , économie , Conséquences , population , europe , frontières , migrants , limite , Alberto Alesina , Milton Friedman , Capitalisme , marché du travail

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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François Garçon

Historien, essayiste, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auteur de "Histoire de la Suisse" (éditions Perrin, 2026) et "France défaillante, Il faut s’inspirer de la Suisse", Ed. L’Artilleur, 2011, prix Aleps du livre libéral 2022, François Garçon a rédigé plusieurs ouvrages sur les mérites de la Suisse (Le modèle Suisse, Perrin – Le Génie des Suisses – Tallandier).

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Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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