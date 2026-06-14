SUISSE A 10 MILLIONS
14 juin 2026
Référendum sur l’immigration : la Suisse met les pieds dans le plat. Mais regarde-t-elle vraiment sous le capot ?
Deux économistes et un spécialiste de l'immigration éclairent la question qui ébranle tout d’un coup toutes les démocraties occidentales sans que personne n’assume jamais véritablement d’aller au bout des logiques politiques et économiques qui s’y entrechoquent.
12 min de lecture
Historien, essayiste, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auteur de "Histoire de la Suisse" (éditions Perrin, 2026) et "France défaillante, Il faut s’inspirer de la Suisse", Ed. L’Artilleur, 2011, prix Aleps du livre libéral 2022, François Garçon a rédigé plusieurs ouvrages sur les mérites de la Suisse (Le modèle Suisse, Perrin – Le Génie des Suisses – Tallandier).
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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Historien, essayiste, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auteur de "Histoire de la Suisse" (éditions Perrin, 2026) et "France défaillante, Il faut s’inspirer de la Suisse", Ed. L’Artilleur, 2011, prix Aleps du livre libéral 2022, François Garçon a rédigé plusieurs ouvrages sur les mérites de la Suisse (Le modèle Suisse, Perrin – Le Génie des Suisses – Tallandier).
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Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.