SURVEILLANCE DE TOUS

14 juin 2026

Majorité numérique : Berlin brise le consensus voulu par Macron

Alors qu'Emmanuel Macron tente de promouvoir à l'international l'instauration d'une majorité numérique, l'Allemagne pourrait prendre la direction inverse. Dans un avis particulièrement sévère, le Comité d'éthique allemand rejette l'idée d'une interdiction générale des réseaux sociaux pour les mineurs et remet en cause les fondements mêmes du projet de loi porté en France.