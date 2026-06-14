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Claire Vernet-Garnier, conseillère du président de la République pour l'industrie, l'innovation et le numérique ; Martin Ajdari, président de l'ARCOM ; Emmanuel Macron, président de la République ; Anne Le Henanff, secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle ; et Alexis Dutertre, conseiller du président de la République pour l'Europe, participent à une visioconférence au palais de l'Élysée, le 16 avril 2026, consacrée aux initiatives nationales et européennes visant à instaurer une majorité numérique ayant accès aux réseaux sociaux
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SURVEILLANCE DE TOUS

14 juin 2026

Majorité numérique : Berlin brise le consensus voulu par Macron

Alors qu'Emmanuel Macron tente de promouvoir à l'international l'instauration d'une majorité numérique, l'Allemagne pourrait prendre la direction inverse. Dans un avis particulièrement sévère, le Comité d'éthique allemand rejette l'idée d'une interdiction générale des réseaux sociaux pour les mineurs et remet en cause les fondements mêmes du projet de loi porté en France.

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numérique , Emmanuel Macron , données personnelles , libertés individuelles , liberté , démocratie , europe , Union européenne , régulation , Modération , majorité numérique , majorité , Internet , réseaux sociaux , éthique , Allemagne , Berlin

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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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