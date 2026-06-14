SURVEILLANCE DE TOUS
14 juin 2026
Majorité numérique : Berlin brise le consensus voulu par Macron
Alors qu'Emmanuel Macron tente de promouvoir à l'international l'instauration d'une majorité numérique, l'Allemagne pourrait prendre la direction inverse. Dans un avis particulièrement sévère, le Comité d'éthique allemand rejette l'idée d'une interdiction générale des réseaux sociaux pour les mineurs et remet en cause les fondements mêmes du projet de loi porté en France.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
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Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.