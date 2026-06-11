GALAXIE
11 juin 2026
La Voie lactée s’est profondément transformée après une collision cataclysmique, et cela se reproduira encore
Vasily Belokurov est l'un des trois lauréats du prix Kavli 2026 en astrophysique. Ce prix récompense la découverte de preuves fossiles de fusions galactiques passées, qui démontrent comment la Voie lactée a évolué.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESEspace
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur d'astronomie à l'Institut d'astronomie de l'Université de Cambridge, Vasily Belokurov a bénéficié de financements du Conseil européen de la recherche, du Leverhulme Trust et du Conseil des installations scientifiques et technologiques.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur d'astronomie à l'Institut d'astronomie de l'Université de Cambridge, Vasily Belokurov a bénéficié de financements du Conseil européen de la recherche, du Leverhulme Trust et du Conseil des installations scientifiques et technologiques.