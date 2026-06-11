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GALAXIE

11 juin 2026

La Voie lactée s’est profondément transformée après une collision cataclysmique, et cela se reproduira encore

Vasily Belokurov est l'un des trois lauréats du prix Kavli 2026 en astrophysique. Ce prix récompense la découverte de preuves fossiles de fusions galactiques passées, qui démontrent comment la Voie lactée a évolué.

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MOTS-CLES

espace , Voie lactée , astronomie , Vasily Belokurov

THEMATIQUES

Espace
A PROPOS DES AUTEURS
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Vasily Belokurov

Professeur d'astronomie à l'Institut d'astronomie de l'Université de Cambridge, Vasily Belokurov a bénéficié de financements du Conseil européen de la recherche, du Leverhulme Trust et du Conseil des installations scientifiques et technologiques.


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