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Un membre des forces de sécurité iraniennes monte la garde lors du rassemblement de la Journée d'Al-Qods (Jérusalem) — une commémoration en soutien au peuple palestinien organisée le dernier vendredi du mois sacré musulman du ramadan — à Téhéran, le 13 mars 2026.
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24 juillet 2026

Révélations sur l’organigramme secret de la Force al-Qods dont les tentacules étranglent plus que jamais l’Iran

Bien que foudroyée par les raids israélo-américains, la Force d'élite al-Qods reste toujours la force vive et clandestine du régime iranien, celle qui frappe sans laisser de trace. Documents inédits, témoignages de transfuges et sources occidentales à l'appui, Atlantico pénètre au cœur de la Force al-Qods, une pieuvre blessée par la guerre, mais dont les tentacules, des trafics mafieux au financement occulte, continuent de menacer l'Europe et la France.

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MOTS-CLES

Force al-Qods , Iran , Moyen-Orient , Etats-Unis , ayatollah Ali Khamenei , Gardiens de la révolution , Mojtaba Khamenei

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).