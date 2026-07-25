FINANCES PUBLIQUES
25 juillet 2026
Docteur Cynique et Mister Gauchiste : les absurdes leçons de dette de Matthieu Pigasse
Comparer la dette publique au patrimoine national est-il pertinent ? Alors que Matthieu Pigasse invite à relativiser le niveau d'endettement de la France en raisonnant en termes de richesse plutôt que de déficits, cette lecture est contestée par ceux qui estiment que la véritable question est celle de la trajectoire budgétaire et de la capacité future de remboursement.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESdette publique , dette française , la France , marchés financiers , Patrimoine , FMI , dette , déficit public
THEMATIQUESFinance
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.