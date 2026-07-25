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L'entrepreneur français, banquier d'affaires et président de Combat Media, Matthieu Pigasse, participe à une rencontre réunissant plusieurs personnalités de gauche, intitulée « Printemps du souffle breton », à Liffré (ouest de la France), le 25 avril 2026. (Image d'illustration)
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FINANCES PUBLIQUES

25 juillet 2026

Docteur Cynique et Mister Gauchiste : les absurdes leçons de dette de Matthieu Pigasse

Comparer la dette publique au patrimoine national est-il pertinent ? Alors que Matthieu Pigasse invite à relativiser le niveau d'endettement de la France en raisonnant en termes de richesse plutôt que de déficits, cette lecture est contestée par ceux qui estiment que la véritable question est celle de la trajectoire budgétaire et de la capacité future de remboursement.

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MOTS-CLES

dette publique , dette française , la France , marchés financiers , Patrimoine , FMI , dette , déficit public

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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