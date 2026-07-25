FINANCES PUBLIQUES

Docteur Cynique et Mister Gauchiste : les absurdes leçons de dette de Matthieu Pigasse

Comparer la dette publique au patrimoine national est-il pertinent ? Alors que Matthieu Pigasse invite à relativiser le niveau d'endettement de la France en raisonnant en termes de richesse plutôt que de déficits, cette lecture est contestée par ceux qui estiment que la véritable question est celle de la trajectoire budgétaire et de la capacité future de remboursement.