PAS EN AVANT
23 juillet 2026
Le plus grand accélérateur de particules au monde pourrait enfin aider à percer les secrets du boson de Higgs
À grande profondeur sous la frontière franco-suisse, le plus grand instrument scientifique au monde est devenu silencieux. Après des années à faire entrer en collision des protons à une vitesse proche de celle de la lumière, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN a cessé ses activités et entamé une longue période d'arrêt.
6 min de lecture
MOTS-CLESGrand collisionneur de hadrons , cern , boson de Higgs , univers , formation , physique des particules
THEMATIQUESScience
La professeure Bortoletto dirige le groupe de physique des particules de l'Université d'Oxford et occupe le poste de « Nicholas Kurti Senior Research Fellow » en physique au Brasenose College (Oxford). Elle travaille au développement de détecteurs au silicium et a participé à la découverte du boson de Higgs ainsi que du quark top.
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