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Eric Montesinos, responsable du groupe Radiofréquence au CERN, fait un geste près d'une carte du Grand collisionneur de hadrons (LHC) actuel lors d'une visite de presse au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) consacrée à l'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire (FCC), à Genève, le 19 avril 2023.
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PAS EN AVANT

23 juillet 2026

Le plus grand accélérateur de particules au monde pourrait enfin aider à percer les secrets du boson de Higgs

À grande profondeur sous la frontière franco-suisse, le plus grand instrument scientifique au monde est devenu silencieux. Après des années à faire entrer en collision des protons à une vitesse proche de celle de la lumière, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN a cessé ses activités et entamé une longue période d'arrêt.

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MOTS-CLES

Grand collisionneur de hadrons , cern , boson de Higgs , univers , formation , physique des particules

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Daniela Bortoletto

La professeure Bortoletto dirige le groupe de physique des particules de l'Université d'Oxford et occupe le poste de « Nicholas Kurti Senior Research Fellow » en physique au Brasenose College (Oxford). Elle travaille au développement de détecteurs au silicium et a participé à la découverte du boson de Higgs ainsi que du quark top.